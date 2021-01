Secondo gli esperti la pasta a cena si può mangiare | ma c’è un particolare da tenere d’occhio

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci hanno sempre raccontato checarboidrati la sera faccia ingrassare, via quindi dalle nostre tavole apane e, ma per gli amanti di questi alimenti finalmente buone notizie, arriva il via libera nientemeno che daglidell’Istituto Superiore di Sanità che dal sito rassicurano Si tratta di una errata convinzione: non conta infatti in che momento della giornata si mangino carboidrati, ma piuttosto quanti se ne introducono quotidianamente e di quante calorie totali si compone la nostra dieta. Pane,e riso sono alimenti ricchi di carboidrati: nutrienti che il nostro corpo utilizza in via preferenziale per otenergia. Un occhio ai condimenti Quindi attenzione piuttosto alle quantità, e non solo: È bene, inoltre, avere degli accorgimenti, ...