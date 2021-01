Se il palazzo di Putin è pieno di muffa. Foto, video e analisi politica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sul tetto della fantasmagorica residenza del presidente russo, Vladimir Putin, che Alexei Navalny ha mostrato al pubblico nella sua ultima indagine sul mondo corrotto del Cremlino c’era la muffa. Entrava acqua, e per questo sono stati chiamati degli operai a sistemarlo; operai che molto probabilmente hanno poi creato la falla nel sistema di sicurezza attorno al leader e fornito informazioni (immagini) scabrose sul palazzo dello Zar. Il palazzo “più costoso del mondo” è stato mostrato online dalla FBK, l’associazione per l’anticorruzione che Navalny guida. Navalny è questo: è il leader simbolico della gigantesca lotta alla corruzione in Russia; corruzione che nel Paese è endemica e che regge il sistema di potere Putiniano, dal presidente alle varie cerchie che lo circondano. Navalny è indirettamente ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sul tetto della fantasmagorica residenza del presidente russo, Vladimir, che Alexei Navalny ha mostrato al pubblico nella sua ultima indagine sul mondo corrotto del Cremlino c’era la. Entrava acqua, e per questo sono stati chiamati degli operai a sistemarlo; operai che molto probabilmente hanno poi creato la falla nel sistema di sicurezza attorno al leader e fornito informazioni (immagini) scabrose suldello Zar. Il“più costoso del mondo” è stato mostrato online dalla FBK, l’associazione per l’anticorruzione che Navalny guida. Navalny è questo: è il leader simbolico della gigantesca lotta alla corruzione in Russia; corruzione che nel Paese è endemica e che regge il sistema di potereiano, dal presidente alle varie cerchie che lo circondano. Navalny è indirettamente ...

