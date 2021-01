Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca: "Riapertura il primo febbraio" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tribunale amministrativo dà nove giorni di tempo alla Regione per "conformarsi a quanto prescritto" nel Dpcm Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tribunale amministrativo dà nove giorni di tempo alla Regione per "conformarsi a quanto prescritto" nel Dpcm

AzzolinaLucia : Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del Ministero della Salute, per esprimersi sul rien… - MargheritaNasti : RT @rep_napoli: Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca: 'Riapertura il primo febbraio' [di Bianca De Fazio e Dario Del… - KiuppusDeWumpus : Se dico che con l'apertura delle scuole superiori in Campania aumenteranno i casi sono una brutta persona? - LiviaColonnese : Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca: 'Riapertura il primo febbraio' - KiuppusDeWumpus : RT @ciropellegrino: Le scuole superiori riaprono in #Campania in presenza il 1 febbraio. Nuova sentenza del Tar su Regione e #DeLuca. -

Scuole superiori aperte il 1 febbraio in Campania: nuova sentenza del Tar

Gli studenti delle scuole medie e superiori della Campania dovranno tornare in aula entro il 1° febbraio: lo ha deciso il Tar Regionale dopo un ...

