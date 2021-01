Scuole, De Luca:” Screening al personale per evitare focolai” (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi fa i ricorsi li fa prescindendo dall’epidemia, pensano che il virus non ci sia”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un video postato sui social per fare chiarezza sul tema scuola dopo il ricorso vinto da un gruppo di genitori per il rientro in presenza degli alunni. “Siamo consapevoli dei problemi della Dad – dice De Luca -, considero sconcertante non tenere presenti i due elementi: la necessità di riprendere l’attività scolastica ma anche l’esigenza di garantire la sicurezza con i dati dell’epidemia”. Dopo una sfilza di “dati alla mano” sul numero di alunni positivi al covid-19, di intere classi messe in quarantena come da prassi per chi è un contatto diretto di un positivo, di famiglie in isolamento, il Governatore prosegue: “Abbiamo preso il mese di gennaio per poter avviare lo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi fa i ricorsi li fa prescindendo dall’epidemia, pensano che il virus non ci sia”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in un video postato sui social per fare chiarezza sul tema scuola dopo il ricorso vinto da un gruppo di genitori per il rientro in presenza degli alunni. “Siamo consapevoli dei problemi della Dad – dice De-, considero sconcertante non tenere presenti i due elementi: la necessità di riprendere l’attività scolastica ma anche l’esigenza di garantire la sicurezza con i dati dell’epidemia”. Dopo una sfilza di “dati alla mano” sul numero di alunni positivi al covid-19, di intere classi messe in quarantena come da prassi per chi è un contatto diretto di un positivo, di famiglie in isolamento, il Governatore prosegue: “Abbiamo preso il mese di gennaio per poter avviare lo ...

repubblica : Scuole superiori in Campania, il Tar boccia ancora De Luca: 'Riapertura il primo febbraio' - MondoNapoli : De Luca firma l’ordinanza: riaprono le scuole in Campania - - iwtwyasxx1d : de Luca, amore, perché mi riapri le scuole l 1 febbraio, non voglio passare ogni mattinata con le mie compagne aoooo - comunesorrento : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza che contiene disposizioni sull’attiv… -