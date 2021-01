Scuola, riparte il concorso straordinario docenti: le date, i posti disponibili (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il concorso straordinario per la Scuola può ripartire. Nonostante l’epidemia continui a rappresentare una preoccupazione anche nel nostro Paese, il Dpcm del 14 gennaio 2021 ha consentito di riprendere, con le opportune regole di sicurezza, lo svolgimento delle prove, interrotte a novembre a causa della seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Le prove dovrebbero portare in cattedra dopo l’estate 32 mila nuovi prof delle medie e delle superiori. L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Leggi anche › A Scuola anche sabato e domenica? La proposta che fa discutere riparte il concorso per la Scuola Le date Il Ministero ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilper lapuò ripartire. Nonostante l’epidemia continui a rappresentare una preoccupazione anche nel nostro Paese, il Dpcm del 14 gennaio 2021 ha consentito di riprendere, con le opportune regole di sicurezza, lo svolgimento delle prove, interrotte a novembre a causa della seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Le prove dovrebbero portare in cattedra dopo l’estate 32 mila nuovi prof delle medie e delle superiori. L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Leggi anche › Aanche sabato e domenica? La proposta che fa discutereilper laLeIl Ministero ...

