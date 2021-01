Scuola, nel primo giorno individuati 6 bambini positivi a Napoli (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la sentenza del Tar, nella giornata di ieri sono rientrati in aula in Campania anche la quarta e la quinta elementare, in attesa che a febbraio possano rientrare anche gli altri alunni. Secondo quanto segnalato dall’Unità di Crisi sono 6 i bambini trovati positivi in alcune scuole di Napoli, come riporta il Corriere del Mezzogiorno due a Chiaia, due a Fuorigrotta, due all’Arenella L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la sentenza del Tar, nella giornata di ieri sono rientrati in aula in Campania anche la quarta e la quinta elementare, in attesa che a febbraio possano rientrare anche gli altri alunni. Secondo quanto segnalato dall’Unità di Crisi sono 6 itrovatiin alcune scuole di, come riporta il Corriere del Mezzodue a Chiaia, due a Fuorigrotta, due all’Arenella L'articolo ilsta.

riotta : La Scuola di Giornalismo Luiss @Zeta_Luiss e @LuissDataLab sono lieti di accogliere a Roma nel campus il senatore… - chiaragribaudo : Il governo deve affrontare le questioni più urgenti per il Paese: scuola e recupero formativo, lavoro per i giovani… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - torinoggi : Il Comune di Torino investe sui servizi educativi: nel 2021 stanziati 8 milioni di euro in più - mattinodipadova : No vax convinti, qualcuno ha attestato il falso e ora non vogliono pagare 1.125 euro di sanzione -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel Individuazione di scuole dell’infanzia e primaria per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding Orizzonte Scuola Monza, le interviste a studenti e prof: in piazza contro la Dad. “Ridateci la scuola”

In piazza per dire che la didattica a distanza non funziona. Così gli studenti di Monza e provincia tornano a far sentire la propria voce, chiedendo alle istituzioni soluzioni concrete per superare la ...

Tornare a scuola adesso è giusto o sbagliato? “Mamma, io però”

Le ragioni del picchetto, la Dad e le idee che penso di giorno e poi prendo a calci di notte La sera vado a dormire con le idee molto chiare, la notte litigo con me stessa e a volte mi prendo a calci, ...

In piazza per dire che la didattica a distanza non funziona. Così gli studenti di Monza e provincia tornano a far sentire la propria voce, chiedendo alle istituzioni soluzioni concrete per superare la ...Le ragioni del picchetto, la Dad e le idee che penso di giorno e poi prendo a calci di notte La sera vado a dormire con le idee molto chiare, la notte litigo con me stessa e a volte mi prendo a calci, ...