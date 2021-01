Scuola: il Tar Campania dice sì al rientro in classe delle superiori (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Campania dovrà adeguarsi a quanto prescritto nel Dpcm del governo, per le scuole secondarie superiori. Il Tribunale amministrativo dispone quindi il rientro a Scuola, anche se con 'modalità ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladovrà adeguarsi a quanto prescritto nel Dpcm del governo, per le scuole secondarie. Il Tribunale amministrativo dispone quindi il, anche se con 'modalità ...

