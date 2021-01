Scuola, da lunedì altri trecentomila studenti di nuovo sui banchi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tornano in presenza le superiori di Liguria, Marche e Umbria e le Medie in Campania. Ma ripartono le proteste in tutta Italia Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tornano in presenza le superiori di Liguria, Marche e Umbria e le Medie in Campania. Ma ripartono le proteste in tutta Italia

Corriere : Scuola, lunedì tornano in classe gli studenti di tre regioni - alexbarbera : Noi a contare i Responsabili e mia figlia che non sa ancora se lunedì le riaprono la scuola - cronaca_news : Scuola, da lunedì altri trecentomila studenti di nuovo sui banchi - raffagaglionee_ : lunedì le medie in Campania tornano ha scuola - serenel14278447 : RT @Corriere: Scuola, lunedì tornano in classe gli studenti di tre regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Lombardia zona rossa da lunedì 18 gennaio: il timore di Fontana Corriere della Sera