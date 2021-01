Scuola, al via il progetto ‘La Costituzione aperta a tutti’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – Un percorso formativo che mette gli studenti e le studentesse al centro del processo di riscoperta dei principi fondanti della nostra Costituzione, per la promozione della pace e della cittadinanza attiva. Il progetto ‘La Costituzione… aperta a tutti’, nato da una consolidata collaborazione tra l’istituto d’istruzione superiore ‘Luigi Einaudi’ e il dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, prevede dei cicli di lezioni che analizzano 12 parole chiave, tra cui: Europa, Giustizia, Ambiente, Solidarieta’ e Salute, Straniero. La novita’ risiede nella modalita’ mista che prevede lezioni di esperti del diritto e l’utilizzo di metodologie innovative centrate sullo studente, come il Civic hack e il Design thinking. Delle maratone di progettazione creative e collaborative che permetteranno alle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – Un percorso formativo che mette gli studenti e le studentesse al centro del processo di riscoperta dei principi fondanti della nostra, per la promozione della pace e della cittadinanza attiva. Il‘La, nato da una consolidata collaborazione tra l’istituto d’istruzione superiore ‘Luigi Einaudi’ e il dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, prevede dei cicli di lezioni che analizzano 12 parole chiave, tra cui: Europa, Giustizia, Ambiente, Solidarieta’ e Salute, Straniero. La novita’ risiede nella modalita’ mista che prevede lezioni di esperti del diritto e l’utilizzo di metodologie innovative centrate sullo studente, come il Civic hack e il Design thinking. Delle maratone di progettazione creative e collaborative che permetteranno alle ...

Si chiama 'Nuove frontiere per l'inclusione' ed è un progetto destinato al supporto degli alunni autistici, promosso dalla scuola polo 'Garibaldi' di Salemi ...

di eliminare per tutti gli ordini di scuola la cosiddetta “libertà di scelta” rispetto alla frequenza scolastica. Dall’altro, di far rientrare gli studenti delle superiori al primo febbraio, sia in ...

Si chiama 'Nuove frontiere per l'inclusione' ed è un progetto destinato al supporto degli alunni autistici, promosso dalla scuola polo 'Garibaldi' di Salemi ...