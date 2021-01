Scovato nuovo dinosauro in Patagonia, potrebbe essere il più grande mai scoperto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un’equipe di paleontologi argentini sta lavorando alla dissepoltura di un nuovo dinosauro Scovato in Patagonia: potrebbe essere il più grande mai trovato. A distanza di oltre 8 anni dalla scoperta, un’equipe di scienziati lavora ancora alla dissepoltura dello scheletro di un gigantesco dinosauro scoperto nel 2012. Si tratta di una scoperta eccezionale, dato che il gigantesco animale potrebbe essere il più grande mai scoperto finora. I lavori di scavo sono cominciati nel 2015 e proseguono tutt’ora. Il motivo di tale tempistica è da attribuire sia alla composizione della roccia in cui è stato trovato, sia alla delicatezza dell’operazione. Scavare ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un’equipe di paleontologi argentini sta lavorando alla dissepoltura di uninil piùmai trovato. A distanza di oltre 8 anni dalla scoperta, un’equipe di scienziati lavora ancora alla dissepoltura dello scheletro di un gigantesconel 2012. Si tratta di una scoperta eccezionale, dato che il gigantesco animaleil piùmaifinora. I lavori di scavo sono cominciati nel 2015 e proseguono tutt’ora. Il motivo di tale tempistica è da attribuire sia alla composizione della roccia in cui è stato trovato, sia alla delicatezza dell’operazione. Scavare ...

24h_Tecnologia : Fate attenzione a queste applicazioni Android con il malware CopyCatz: Il team di White Ops Researchers ha scovato… - gruppolocale : RT @mediainaf: Nuovo #record per il #quasar più lontano ?? Scovato in un'epoca in cui l'universo aveva meno di 700 milioni di anni #AAS237… -

Ultime Notizie dalla rete : Scovato nuovo Coronavirus: l’analisi delle acque reflue per scovare nuove varianti Galileo Inchiesta su estremisti di destra: chiuse le indagini

22 Gennaio 2021 Si sono chiuse ieri le indagini coordinate dal pm della Dda di Firenze De Gregorio a carico di Andrea Chesi e del figlio Yuri, a capo di un gruppo ...

Fortnite: Terminator non sarà solo, in arrivo un secondo personaggio

A pochi giorni dall'arrivo di Predator in Fortnite, i dataminer scovano i prossimi due personaggi che debutteranno sull'isola del battle royale di Epic.

22 Gennaio 2021 Si sono chiuse ieri le indagini coordinate dal pm della Dda di Firenze De Gregorio a carico di Andrea Chesi e del figlio Yuri, a capo di un gruppo ...A pochi giorni dall'arrivo di Predator in Fortnite, i dataminer scovano i prossimi due personaggi che debutteranno sull'isola del battle royale di Epic.