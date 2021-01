Scontrini elettronici | ecco come funzioneranno controlli e sanzioni

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per mancata memorizzazione. Documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi

Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per mancata memorizzazione. Documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi ...Dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione le nuove sanzioni, come modificate dalla legge di Bilancio 2021, per la mancata o non ...