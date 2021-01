Scontrini elettronici, ecco come funzioneranno controlli e sanzioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per mancata memorizzazione. Documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per mancata memorizzazione. Documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi

Sanzioni pari al 90% per la mancata memorizzazione dei corrispettivi e obbligo di documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora ...

Lotteria degli scontrini: meglio avere la PEC

Essere in possesso di una PEC potrà darvi un buon vantaggio quando inizierà la Lotteria degli scontrini. Infatti chi ha una casella di posta elettronica certificata (PEC) potrà sfruttarla per essere c ...

