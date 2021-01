Scongiurano il voto come la peste | ecco quanto “frutta” ai senatori evitare le urne

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) E quando mai sarebbero rieletti?aiilin tutti modi? Salvatore Dama su Libero si fa quattro conti. Quando si dice senso delle istituzioni… Va da sé che se il governo Conte dovesse cedere, l’unica strada resterebbe ilanticipato. E allora sarebbero guai. Si sa che pochi parlamentari hanno la certezza matematica di essere rieletti. Soprattutto – fa notare l’editorialista- quando entrerà in vigore la riforma che riduce il numero dei seggi. E, paradossalmente, “saranno proprio i grillini le vittime designate della novità”. Quindi, fatti un po’ di conti, per Dama un’altra maggioranza si troverà ec. Basta fare due conti per credere. 350mila euro di motivi per non votare “In media, tra Camera e Senato, guadagnano 14mila ...