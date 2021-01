Sci | Goggia e Paris in pista Olimpiadi | il Cio | “Nessun rinvio” Toro | il neo allenatore Nicola | “Per me una sfida speciale”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Fra gli sport invernali, lo sci regala grandi attese oggi 22 gennaio. Sono due infatti le discese in programma. A Crans Montana (Svizzera, Cantone Vallese) le donne, mentre gli uomini saranno protagonisti a Kitzbuehel (Austria, Tirolo). Occhi puntati su Sofiae Dominikal cancelletto di partenza. All’ultima frazione di secondo Sofia è la grande favorita. Potrà cogliere l’occasione di distanziarsi dalla sua avversaria più tosta, la svizzera Corinne Suter. Ma la nostraè reduce da due vittorie consecutive in discesa dopo quella in Val d’Isere (Francia) e a Sankt Anton sulle Alpi tirolesi. A Kitzbuehel la Streif apre i battenti con la prima delle due discese in programma. Dominikcerca di conquistare il quinto successo della carriera nella località austriaca. L’altoatesino sta ritrovando la forma ...