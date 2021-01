Sci, discesa Kitzbuehel: vince Feuz ma è super Paris terzo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dominik Paris chiude il cerchio iniziato proprio un anno fa dalle parti di Kitzbuehel e lo fa nel migliore dei modi, tornando sul podio della Streif, una delle piste che il campione della Val d'Ultimo ama di più e che gli ha regalato già tante soddisfazioni. Oggi, in una gara stellare, che fa registrare la prima vittoria di Beat Feuz con il tempo di 1'53"77, e che vede sul podio anche l'austriaco Matthias Mayer, staccato di 16 centesimi dallo svizzero, fra i top tre c'è anche Dominik Paris, a 56 centesimi da Feuz, ma capace di riagguantare quel risultato che cercava dopo l'infortunio al crociato - accaduto come ieri, un anno fa a Kirchberg, durante un allenamento di superG - che il 31enne carabiniere aveva annusato con il quarto posto ottenuto a Bormio e che ora diventa realtà e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dominikchiude il cerchio iniziato proprio un anno fa dalle parti die lo fa nel migliore dei modi, tornando sul podio della Streif, una delle piste che il campione della Val d'Ultimo ama di più e che gli ha regalato già tante soddisfazioni. Oggi, in una gara stellare, che fa registrare la prima vittoria di Beatcon il tempo di 1'53"77, e che vede sul podio anche l'austriaco Matthias Mayer, staccato di 16 centesimi dallo svizzero, fra i top tre c'è anche Dominik, a 56 centesimi da, ma capace di riagguantare quel risultato che cercava dopo l'infortunio al crociato - accaduto come ieri, un anno fa a Kirchberg, durante un allenamento diG - che il 31enne carabiniere aveva annusato con il quarto posto ottenuto a Bormio e che ora diventa realtà e ...

