Sci, discesa Crans Montana: jet Goggia ed è terza vittoria stagionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora una vittoria di Sofia Goggia che si dimostra la sorpresa più bella di questa valanga rosa. La bergamasca l'aveva fatto capire in prova, sarebbe stata una delle favorite per la vittoria nella discesa di Crans Montana. E così è stato. Numero 9, partenza di gran carriera e grande aggressività come al solito. Sotto il traguardo il tempo si fissa in 1'10"10 e non lo batterà più nessuna. Ecco la terza vittoria stagionale della 28enne finanziera di Bergamo, dopo quelle nelle discese di Val d'Isère e St. Anton, la decima della carriera che riporta la campionessa olimpica a dominare la classifica di specialità con 380 punti contro i 240 dell'americana Breezy Johnson e i 238 di Corinne Suter.L'unica atleta in grado di avvicinarsi alla ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora unadi Sofiache si dimostra la sorpresa più bella di questa valanga rosa. La bergamasca l'aveva fatto capire in prova, sarebbe stata una delle favorite per lanelladi. E così è stato. Numero 9, partenza di gran carriera e grande aggressività come al solito. Sotto il traguardo il tempo si fissa in 1'10"10 e non lo batterà più nessuna. Ecco ladella 28enne finanziera di Bergamo, dopo quelle nelle discese di Val d'Isère e St. Anton, la decima della carriera che riporta la campionessa olimpica a dominare la classifica di specialità con 380 punti contro i 240 dell'americana Breezy Johnson e i 238 di Corinne Suter.L'unica atleta in grado di avvicinarsi alla ...

