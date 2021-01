Sci alpino, Valentina Cillara Rossi termina la stagione: troppo dolore al ginocchio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Valentina Cillara Rossi ha comunicato che la sua stagione è finita con largo anticipo. La sciatrice ligure ha annunciato sul suo profilo Instagram la propria decisione, dovuta al male al ginocchio che si portava dietro da troppi mesi. La 26enne è molto amareggiata: “Ho provato ogni gara a tenere duro ma forse non è stata la scelta giusta. Dopo un ulteriore visita ieri rientro ai box per 4 lunghi mesi a causa di un forte edema dell’osso e una fissurazione della cartilagine che rischiano solo di peggiorare. Non vedo l’ora di tornare a star bene, a a sorridere di nuovo come in questa foto ,per ora è l’unica cosa che mi interessa“. Valentina Cillara Rossi ha partecipato ai cinque giganti stagionali di Coppa del Mondo, non riuscendo mai a qualificarsi alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha comunicato che la suaè finita con largo anticipo. La sciatrice ligure ha annunciato sul suo profilo Instagram la propria decisione, dovuta al male alche si portava dietro da troppi mesi. La 26enne è molto amareggiata: “Ho provato ogni gara a tenere duro ma forse non è stata la scelta giusta. Dopo un ulteriore visita ieri rientro ai box per 4 lunghi mesi a causa di un forte edema dell’osso e una fissurazione della cartilagine che rischiano solo di peggiorare. Non vedo l’ora di tornare a star bene, a a sorridere di nuovo come in questa foto ,per ora è l’unica cosa che mi interessa“.ha partecipato ai cinque giganti stagionali di Coppa del Mondo, non riuscendo mai a qualificarsi alla ...

