Sci alpino, Paris: “Neve molto veloce, è una giornata che non dimenticherò” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho visto la caduta di Cochran-Siegle, è atterrato male e ha perso l’equilibrio. Mi dispiace sempre quando qualcuno cade. Spero non abbia nulla di rotto. E’ una giornata che non dimenticherò, tornare sul podio è qualcosa che mi dà tante emozioni. E’ stato un percorso lungo che richiede tanta disciplina e calma, anche se io non ho tanta pazienza. Non è stata facile da gestire, ho spinto al limite e mi è venuto abbastanza bene. La Neve oggi era molto veloce”. Queste le parole di Dominik Paris dopo la prima discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino, conclusa al terzo posto. “Fa male vedermi sofferente, sia nel cuore che nelle gambe – ha detto invece uno sconsolato Christof Innerhofer -. Non mi sento bene, ma non si può ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho visto la caduta di Cochran-Siegle, è atterrato male e ha perso l’equilibrio. Mi dispiace sempre quando qualcuno cade. Spero non abbia nulla di rotto. E’ unache non, tornare sul podio è qualcosa che mi dà tante emozioni. E’ stato un percorso lungo che richiede tanta disciplina e calma, anche se io non ho tanta pazienza. Non è stata facile da gestire, ho spinto al limite e mi è venuto abbastanza bene. Laoggi era”. Queste le parole di Dominikdopo la prima discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci, conclusa al terzo posto. “Fa male vedermi sofferente, sia nel cuore che nelle gambe – ha detto invece uno sconsolato Christof Innerhofer -. Non mi sento bene, ma non si può ...

RaiSport : ? Cortina 2021 | Campionati Mondiali di sci alpino Dal 7 al 21 febbraio sui canali #Rai Per tutte le news e i vid… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Salve le gare norvegesi di Coppa del Mondo di fondo, biathlon, salto, sci alpino e combinata: il governo non ha accolto le… - marcofantasiatw : RT @RaiSport: ? Cortina 2021 | Campionati Mondiali di sci alpino Dal 7 al 21 febbraio sui canali #Rai Per tutte le news e i video esclusi… - zazoomblog : Austria Coppa del mondo di sci alpino: discesa libera maschile a Kitzbuhel in Austria - #Austria #Coppa #mondo… - Moccola62 : RT @RSIsport: ?????? Bruttissima caduta sulla Streif per Urs Kryenbühl: l'elvetico sul salto finale si è sbilanciato ed è atterrato malamente… -