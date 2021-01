Sci alpino | la prima discesa femminile di Crans Montana posticipata alle 13 | 15

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Laliberadiè stataore 13:15 a causa della nevicata che nella notte si è abbattuta sulla località svizzera. La gara, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci, si disputerà con molte probabilità nel primo pomeriggio, visto che non sono più previste precipitazioni almeno fino a stasera. Inizialmente la gara avrebbe dovuto cominciareore 10. UPDATE?:Due to the overnight snowfall and ongoing work on the slope,women’s downhill start time has been postponed to 1.15pm #fisalpine pic.twitter.com/1Eok4x1NAY — FIS Alpine (@fisalpine) January 22, 2021 SportFace.