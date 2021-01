Sci Alpino, Goggia: “Non pensavo di vincere oggi, ho avuto emozioni strane” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La discesista azzurra Sofia Goggia, dopo il successo nella discesa di Crans Montana, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di RaiSport: “Ho avuto emozioni strane, ho preso tanto vento, avevo le porte contro fino all’ultimo. Quando ho visto che ero davanti ero contenta. Non l’avrei mai detto che avrei vinto oggi. Dopo l’interruzione il vento è calato ma la neve è diventata più collosa”. “In Val d’Isere mi ha dato la classica mucca che vene consegnata alla vincitrice, qui a chi arriva primo con il campanaccio. Ci tenevo. Su una discesa così corta coraggio poco, c’erano pochi punti per fare la differenza. Non è mai semplice gareggiare con condizioni così diverse”, ha concluso la sciatrice azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) La discesista azzurra Sofia, dopo il successo nella discesa di Crans Montana, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di RaiSport: “Ho, ho preso tanto vento, avevo le porte contro fino all’ultimo. Quando ho visto che ero davanti ero contenta. Non l’avrei mai detto che avrei vinto. Dopo l’interruzione il vento è calato ma la neve è diventata più collosa”. “In Val d’Isere mi ha dato la classica mucca che vene consegnata alla vincitrice, qui a chi arriva primo con il campanaccio. Ci tenevo. Su una discesa così corta coraggio poco, c’erano pochi punti per fare la differenza. Non è mai semplice gareggiare con condizioni così diverse”, ha concluso la sciatrice azzurra. SportFace.

