Sci alpino, Goggia: “Non pensavo di vincere”, Brignone “Contenta per il 9° posto”, Delago: “Posso fare meglio” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiude con una splendida vittoria di Sofia Goggia, ma non solo, il venerdì di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulla pista elvetica, spesso “amica” dei colori azzurri, abbiamo assistito alla terza vittoria in discesa della fuoriclasse bergamasca, che ha aperto la pattuglia italiana, che ha vissuto una giornata particolare. Federica Brignone, nona, ha centrato il suo migliore risultato in discesa di questa annata, mentre Nadia Delago ha saputo issarsi nelle prime dieci. Delusione, invece, per Marta Bassino, che ha chiuso addirittura oltre le prime 30. Andiamo, quindi, a conoscere i pensieri delle nostre portacolori, raccolti dal sito ufficiale FISI. Sofia Goggia: “Non mi aspettavo di vincere, viste le condizioni che abbiamo trovato. ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiude con una splendida vittoria di Sofia, ma non solo, il venerdì di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sulla pista elvetica, spesso “amica” dei colori azzurri, abbiamo assistito alla terza vittoria in discesa della fuoriclasse bergamasca, che ha aperto la pattuglia italiana, che ha vissuto una giornata particolare. Federica, nona, ha centrato il suo migliore risultato in discesa di questa annata, mentre Nadiaha saputo issarsi nelle prime dieci. Delusione, invece, per Marta Bassino, che ha chiuso addirittura oltre le prime 30. Andiamo, quindi, a conoscere i pensieri delle nostre portacolori, raccolti dal sito ufficiale FISI. Sofia: “Non mi aspettavo di, viste le condizioni che abbiamo trovato. ...

_Carabinieri_ : A poche settimane dal rientro dal grave infortunio al ginocchio dello scorso anno, il Car. Sc. Dominik #Paris conqu… - Gazzetta_it : #sci #coppamondo @goggiasofia Goggia: 'Quanto vento, non pensavo di vincere' #discesa #CransMontana - Eurosport_IT : Bellissimo ritrovare Dominik Paris sul podio ???? #EurosportSCI | #FISAlpine - fabri_firenze : RT @Eurosport_IT: Sofia #Goggia aveva una motivazione speciale per vincere a Crans Montana... facile! ???????? ? - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Sofia #Goggia aveva una motivazione speciale per vincere a Crans Montana... facile! ???????? ? -