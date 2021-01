Sci alpino | cambia il programma della discesa di Crans Montana | nuovo orario d’inizio e tv Partenza posticipata

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lafemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sciinoggi (venerdì 22 gennaio), ha subito una modifica di: non inizierà alle ore 10.00, scatterà invece alle ore 13.15. Un cambio diche è conseguenze delle particolari condizioni meteo in questa località svizzera: nella notte sono caduti circa 15 centimetri di neve e la pulizia ha costretto gli organizzatori a posticipare ladi oltre tre ore, anche perché bisogna evitare qualsiasi sovrapposizione con lamaschile di Kitzbuehel (indalle ore 11.30). Appuntamento dunque all’ora di pranzo con la gara delle ragazze, pronte a esprimersi al meglio su una pista complicata anche da ...

RaiSport : ? Cortina 2021 | Campionati Mondiali di sci alpino Dal 7 al 21 febbraio sui canali #Rai Per tutte le news e i vid… - pensodunquerido : RT @Gazzetta_it: #sci #CoppadelMondo, a Crans Montana discesa rinviata @goggiasofia - Gazzetta_it : #sci #CoppadelMondo, a Crans Montana discesa rinviata @goggiasofia - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #sci #Goggia e #Paris frecce azzurre tra #CransMontana e il mito #Streif @fisalpine - zazoomblog : Sci alpino Sofia Goggia e Dominik Paris a caccia della vittoria a Crans Montana e Kitzbuehel - #alpino #Sofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

La discesa femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino in programma oggi (venerdì 22 gennaio), ha subito una modifica di orario: non inizierà alle ore 10.00, sca ...La borgarina Marta Bassino scenderà in pista nella discesa di Crans Montana in programma oggi, venerdì 22 gennaio 2021, di Coppa del Mondo.