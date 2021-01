Sbriciolona con ripieno goloso | semplice e davvero deliziosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I dolci sono la vostra passione? Dovete assolutamente provare a cucinare questa buonissimacon unsuper gustoso. Di seguito, potrete trovare la ricetta completa di ingredienti ed i procedimenti. Ingredienti: Per fare unaripiena, avrete bisogno di: 1 Kg di formaggio fresco a pasta molle 375 grammi di farina di tipo 00 375 grammi di zucchero bianco da tavola 175 grammi di burro 30 grammi di amido di mais 16 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 5 grammi di zucchero vanigliato 4 uova intere Una stecca di vaniglia Un pizzico di sale fino da cucina La buccia grattugiata di mezzo limone biologico. Fare l’impasto In una ciotola, mettere lo zucchero vanigliato, il sale fino da cucina, la farina di tipo 00, il burro, il lievito in polvere per fare i dolci, un uovo intero e 125 grammi di zucchero ...