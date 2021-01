SBK, ufficiale: Motocorsa Ducati ingaggia Axel Bassani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sulla griglia della Superbike 2021 ci sarà un terzo italiano al fianco di Rinaldi e Locatelli, ovvero Axel Bassani . Il pilota di Feltre infatti ha vinto la sfida con Loris Baz per la sella della V4RS ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sulla griglia della Superbike 2021 ci sarà un terzo italiano al fianco di Rinaldi e Locatelli, ovvero. Il pilota di Feltre infatti ha vinto la sfida con Loris Baz per la sella della V4RS ...

TamongGP : RT @gponedotcom: UFFICIALE: Axel Bassani debutta in Superbike con la Ducati V4 di Motocorsa: Toccherà al pilota veneto raccogliere il testi… - gponedotcom : UFFICIALE: Axel Bassani debutta in Superbike con la Ducati V4 di Motocorsa: Toccherà al pilota veneto raccogliere i… - fmimolise : Superbike, Van Der Mark (BMW): 'Rabat? In SBK Potrebbe sorprenderci': L'ufficiale BMW parla della sua situazione e… - ricardorive1963 : RT @gponedotcom: Davies-Rabat: Ducati ha mosso l’artiglieria pesante contro Rea: Trattamento ufficiale ma non solo per Chaz e Tito in vista… - DESMO_adicto : RT @gponedotcom: Davies-Rabat: Ducati ha mosso l’artiglieria pesante contro Rea: Trattamento ufficiale ma non solo per Chaz e Tito in vista… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK ufficiale SBK, UFFICIALE: Axel Bassani debutta in Superbike con la Ducati V4 di Motocorsa GPone SBK, ufficiale: Motocorsa Ducati ingaggia Axel Bassani

Il team di Lorenzo Mauri si affida al pilota di Feltre, l’anno scorso in Supersport, per il Mondiale Superbike 2021. “Voglio crescere nel corso della stagione come pilota e come uomo” ...

SBK, UFFICIALE: Axel Bassani debutta in Superbike con la Ducati V4 di Motocorsa

La notizia circolava da mesi ed ecco finalmente arrivare l’ufficialità. Dopo Barni e Go Eleven, anche l’ultimo team satellite Ducati ha annunciato il proprio pilota per il nuovo anno. Stiamo parlando ...

Il team di Lorenzo Mauri si affida al pilota di Feltre, l’anno scorso in Supersport, per il Mondiale Superbike 2021. “Voglio crescere nel corso della stagione come pilota e come uomo” ...La notizia circolava da mesi ed ecco finalmente arrivare l’ufficialità. Dopo Barni e Go Eleven, anche l’ultimo team satellite Ducati ha annunciato il proprio pilota per il nuovo anno. Stiamo parlando ...