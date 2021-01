"Sbagliato il dato Rt": la Lombardia già in arancione da domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Federico Garau Il governatore Fontana: "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze" La Regione Lombardia è più che mai intenzionata ad ottenere una riduzione delle limitazioni sul proprio territorio e a tornare in zona arancione. E dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, la Regione potrebbe cambiare colore già domenica. Al momento tutta la Lombardia si trova in area rossa, così come l'Alto Adige e la Sicilia, e, stando alle direttive del governo, la sua condizione dovrebbe restare tale per circa 2 settimane. Non sarebbe previsto, dunque, nessun cambio di rotta. I tecnici della Regione, tuttavia, sono al lavoro per dimostrare al dicastero del ministro Roberto Speranza che nel corso dell'ultimo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Federico Garau Il governatore Fontana: "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare laper coprire le proprie mancanze" La Regioneè più che mai intenzionata ad ottenere una riduzione delle limitazioni sul proprio territorio e a tornare in zona. E dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, la Regione potrebbe cambiare colore già. Al momento tutta lasi trova in area rossa, così come l'Alto Adige e la Sicilia, e, stando alle direttive del governo, la sua condizione dovrebbe restare tale per circa 2 settimane. Non sarebbe previsto, dunque, nessun cambio di rotta. I tecnici della Regione, tuttavia, sono al lavoro per dimostrare al dicastero del ministro Roberto Speranza che nel corso dell'ultimo ...

