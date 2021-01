Savona, arrestato 22enne accusato di terrorismo suprematista: “Propaganda di estrema destra aggravata dal negazionismo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) È accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo e di aver fatto Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Per questo la polizia ha arrestato, nell’ambito di un’operazione negli ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista in corso in tutta Italia, un ragazzo di 22 anni di Savona. Nell’ambito del blitz, gli uomini delle Digog di Genova e Savona e del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, coordinati dalla Procura di Genova, stanno eseguendo 12 perquisizioni nei confronti di persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Èdi aver costituito un’associazione con finalità die di aver fattoe istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razzialedal. Per questo la polizia ha, nell’ambito di un’operazione negli ambienti dellaradicale contigui aldi matricein corso in tutta Italia, un ragazzo di 22 anni di. Nell’ambito del blitz, gli uomini delle Digog di Genova ee del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e delInterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, coordinati dalla Procura di Genova, stanno eseguendo 12 perquisizioni nei confronti di persone ...

poliziadistato : Operazione antiterrorismo in varie città italiane. #Digos questure di Genova e Savona con #Ucigos hanno arrestato u… - TgrRai : #Terrorismo, operazione contro la #destra radicale: arrestato un 22enne di #Savona per propaganda suprematista. In… - kiara86769608 : RT @TgrRai: #Terrorismo, operazione contro la #destra radicale: arrestato un 22enne di #Savona per propaganda suprematista. In corso perqui… - CarlaArosio : RT @TgrRai: #Terrorismo, operazione contro la #destra radicale: arrestato un 22enne di #Savona per propaganda suprematista. In corso perqui… - Noovyis : (Savona, arrestato 22enne accusato di terrorismo suprematista: “Propaganda di estrema destra aggravata dal negazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Savona arrestato Sorpreso a spacciare hashish, aveva quasi un chilo di droga in garage: pusher arrestato dalla Finanza IVG.it Terrorismo suprematista, indagini anche a Palermo

Discriminazione razziale e negazionismo nella destra radicale, un arresto a Savona ... Discriminazione razziale e negazionismo nella destra radicale, un arresto a Savona ...

Suprematisti in Italia, un arresto nella destra radicale

In manette un 22enne di Savona, l'accusa è di istigazione razziale aggravata da negazionismo. 12 perquisizioni in tutto il Paese ...

Discriminazione razziale e negazionismo nella destra radicale, un arresto a Savona ... Discriminazione razziale e negazionismo nella destra radicale, un arresto a Savona ...In manette un 22enne di Savona, l'accusa è di istigazione razziale aggravata da negazionismo. 12 perquisizioni in tutto il Paese ...