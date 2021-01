Sarah | dedica a De Rossi per l’anniversario | “Ho avuto la fortuna di sposarti due volte”

Leggi su golssip

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Daniele Dee la moglie,Felberbaum, si sono sposati prima alle Maldive e poi dopo qualche mese anche al Comune di Roma, nel 2016. Proprio il 22 gennaio come oggi. Per questo lei ha scritto unaal marito, ex centrocampista giallorosso, su questo loro anniversario: "Holadidue", ha scritto l'attrice. E ha postato una foto del giorno della firma in comune.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKWtPKaBv2k/" Golssip.