Sara Croce in costume: la forma fisica della ‘Bonas’ è perfetta [FOTO] (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sara Croce è la Bonas di ‘Avanti un altro’, è una protagonista della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Si conferma sempre in grandissima forma, è molto apprezzata sui profili social. Nelle ultime settimane è salita alla ribalta anche per una vicenda personale, è nata una querelle con il petroliere Hormoz Vasfi, la situazione è finita in Tribunale. La FOTO di Sara Croce Sara Croce può contare su oltre 800mila follower sul profilo Instagram, i fan si sono infiammati dopo l’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl. La Bonas ha pubblicato una FOTO in costume, in poche ore ha raggiunto oltre 60mila like. Anche le donne hanno apprezzato, dal punto di vista fisico si conferma al limite ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021)è la Bonas di ‘Avanti un altro’, è una protagonistatrasmissione condotta da Paolo Bonolis. Si conferma sempre in grandissima, è molto apprezzata sui profili social. Nelle ultime settimane è salita alla ribalta anche per una vicenda personale, è nata una querelle con il petroliere Hormoz Vasfi, la situazione è finita in Tribunale. Ladipuò contare su oltre 800mila follower sul profilo Instagram, i fan si sono infiammati dopo l’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl. La Bonas ha pubblicato unain, in poche ore ha raggiunto oltre 60mila like. Anche le donne hanno apprezzato, dal punto di vista fisico si conferma al limite ...

CalcioWeb : #SaraCroce pubblica una FOTO in costume ed infiamma il mondo del web - zazoomblog : Sara Croce atomica in bikini: “Sembri un angelo caduto dal cielo” – FOTO - #Croce #atomica #bikini: #“Sembri… - EddyEdipao : @TeresaBellanova Secondo me, appena andremo al voto, ci sarà una persona in più tra coloro che dovranno cercarsi un… - aillann_ai : Quando il mio capo (la persona più calma, educata e serafica che io conosca) inizia a camminare per il corridoio bo… - diego_moronese : @sabrina__sf Sarà la gelosia?Sarà i sette vizi capitali? Ricordati bene il popolo a messo Gesù in croce ti ho detto tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce Sara Croce, fondoschiena in primo piano alla finestra. Gli SCATTI sono sempre più bollenti Yeslife Sara Croce in costume: la forma fisica della ‘Bonas’ è perfetta [FOTO]

Sara Croce è sempre più bella, la Bonas di Avanti Un altro ha pubblicato uno scatto in costume che non è passato inosservato ...

Sara Croce, il costume è minuscolo e lei è una statua: “Un angelo biondo” – FOTO

La bellissima Sara Croce fa impazzire il popolo del web con una foto che riposta al passato: i followers la paragonano ad un angelo ...

Sara Croce è sempre più bella, la Bonas di Avanti Un altro ha pubblicato uno scatto in costume che non è passato inosservato ...La bellissima Sara Croce fa impazzire il popolo del web con una foto che riposta al passato: i followers la paragonano ad un angelo ...