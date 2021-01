Sapevate che Maurizio Costanzo ha una figlia di 48 anni? Ecco chi è e cosa fa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tutti conosciamo Maurizio Costanzo come il re dei talk show e, peraltro, anche come il marito di Maria De Filippi. Poco si sa, però, della sua figlia che, alle porte dei cinquant’anni, non ha mai voluto far parlare molto di sé. Ciò che non sapevamo di Camilla La sopracitata risponde al nome di Camilla Costanzo e, attenzione, non è imparentata né con Marta Flavi, ex del presentatore, né con la queen di Canale 5. Al contrario, la suddetta è invece la primogenita di Maurizio e della scrittrice Flaminia Morandi che rimase insieme con Costanzo fino al 1984. Come la madre, quindi, anche Camilla scrive per professione. Nonostante tutto, è facile pensare che abbia ereditato delle doti del papà e che se la cavi molto bene con la scrittura. I titoli che ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tutti conosciamocome il re dei talk show e, peraltro, anche come il marito di Maria De Filippi. Poco si sa, però, della suache, alle porte dei cinquant’, non ha mai voluto far parlare molto di sé. Ciò che non sapevamo di Camilla La sopracitata risponde al nome di Camillae, attenzione, non è imparentata né con Marta Flavi, ex del presentatore, né con la queen di Canale 5. Al contrario, la suddetta è invece la primogenita die della scrittrice Flaminia Morandi che rimase insieme confino al 1984. Come la madre, quindi, anche Camilla scrive per professione. Nonostante tutto, è facile pensare che abbia ereditato delle doti del papà e che se la cavi molto bene con la scrittura. I titoli che ...

senzaharold : RT @chiaralaporella: Lo sapevate che dietro alla scoperta della doppia elica del DNA e dello schema di replicazione non c'entrano soltanto… - inlukesarms : RT @chiaralaporella: Lo sapevate che dietro alla scoperta della doppia elica del DNA e dello schema di replicazione non c'entrano soltanto… - amy_inmortal : RT @chiaralaporella: Lo sapevate che dietro alla scoperta della doppia elica del DNA e dello schema di replicazione non c'entrano soltanto… - PaoloCazzato : RT @vitalbaa: Cara ?@meb?, quando l’avete voluto a ogni costo Presidente del Consiglio (non era il caso d’impuntarsi, come Zingaretti, avet… - be4_trix_ : RT @chiaralaporella: Lo sapevate che dietro alla scoperta della doppia elica del DNA e dello schema di replicazione non c'entrano soltanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapevate che Donnie Darko, sapevate che c'è Christopher Nolan dietro al successo del film? Everyeye Cinema Venticinque anni fa il rogo della Fenice: come accadde, e perché non siamo più gli stessi

Questo speciale e un libro di Vera Mantengoli in edicola con la Nuova raccontano il drammatico incendio di Venezia nel gennaio 1996, lo shock mondiale, la stupidità del ...

Trump-story. I sei momenti topici del fascio-presidente

Sei vicende tragicamente emblematiche dell’odio inoculato a dose massicce in una società americana già divisa e polarizzata, dall’”Hitler”della Casa Bianca e dal suo cerchio magico ...

Questo speciale e un libro di Vera Mantengoli in edicola con la Nuova raccontano il drammatico incendio di Venezia nel gennaio 1996, lo shock mondiale, la stupidità del ...Sei vicende tragicamente emblematiche dell’odio inoculato a dose massicce in una società americana già divisa e polarizzata, dall’”Hitler”della Casa Bianca e dal suo cerchio magico ...