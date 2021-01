Santo del Giorno 22 Gennaio: San Vincenzo di Saragozza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Santo del Giorno 22 Gennaio è San Vincenzo di Saragozza, diacono e martire vissuto nel III secolo d.C. Vincenzo visse in Spagna in un periodo estremamente difficile per i cristiani, segnato da una cruenta persecuzione. Egli stesso ne fu vittima: morì infatti dopo atroci sofferenze sopportate con fede indicibile senza mai pensare, neanche per un istante, di rinnegare il proprio credo. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante San Vincenzo di Saragozza. Santo del Giorno 22 Gennaio: chi era San Vincenzo di Saragozza. Cenni biografici essenziali San Vincenzo nacque in Spagna nel III secolo, ma non conosciamo l’anno preciso e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildel22è Sandi, diacono e martire vissuto nel III secolo d.C.visse in Spagna in un periodo estremamente difficile per i cristiani, segnato da una cruenta persecuzione. Egli stesso ne fu vittima: morì infatti dopo atroci sofferenze sopportate con fede indicibile senza mai pensare, neanche per un istante, di rinnegare il proprio credo. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante Sandidel22: chi era Sandi. Cenni biografici essenziali Sannacque in Spagna nel III secolo, ma non conosciamo l’anno preciso e ...

