Sanremo 2021 senza pubblico | Amadeus richiede una riunione straordinaria

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un clamoroso punto di svolta è pronto a rivelare il destino di. Per lunghe settimane si è chiesto se il Festival sarebbe andato in onda regolarmente e soprattutto con oil. Ad oggi è arrivata la risposta del prefetto di Imperia che ha chiuso completamente le porte a tutti coloro che vorranno seguire di persona il Festival. Dunque, nientein sala e fuori. La decisione, stando ai rumors, avrebbe messo in crisiche sarebbe ricorso ad una. Festival di, le parole del sindaco di Imperia Dopo numerosi dubbi sulla realizzazione di, è arrivata una notizia che rischia di compromettere tutto. Se qualche ...