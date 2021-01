Sandra Mastella: “Meloni? Fa quella senza macchia, ma rimase ministro grazie a Scilipoti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sandra Mastella: “Meloni? Si presenta come quella senza macchia, ma anche lei ha usufruito dei transfughi. Non posso sopportare questa doppia morale, che diventa immorale”. Sandra Lonardo in Mastella, senatrice del Gruppo Misto, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare della crisi di governo e della sua posizione politica. ARTICOLO “O chiude in 72 ore o si va al voto”: Conte alla ricerca della maggioranza Sandra Mastella su Giorgia Meloni: “Si vuole presentare senza macchia ma ha usufruito di Scilipoti per mantenere il suo posto da ministro” Sull’attacco della Meloni (“Mastella ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021): “? Si presenta come, ma anche lei ha usufruito dei transfughi. Non posso sopportare questa doppia morale, che diventa immorale”.Lonardo in, senatrice del Gruppo Misto, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare della crisi di governo e della sua posizione politica. ARTICOLO “O chiude in 72 ore o si va al voto”: Conte alla ricerca della maggioranzasu Giorgia: “Si vuole presentarema ha usufruito diper mantenere il suo posto da” Sull’attacco della(“...

borghi_claudio : Quindi dopo aver riammesso i due che temevano di rimaner fuori per sempre abbiamo 156 voti con: 3 Senatori a Vita (… - lucatelese : Mitica Sandra Leonardo in Mastella: “Conte a me non ha chiesto nulla, non ha offerto nulla. E non avrà nulla. E all… - you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, la senatrice del Misto ed ex forzista Sandra #Lonardo - moglie di Clemente #Mastella - vota Sì - zazoomblog : Sandra Mastella: “Meloni? Fa quella senza macchia ma rimase ministro grazie a Scilipoti” - #Sandra #Mastella: #“Me… - ANGELACHIDDEMI : RT @lucatelese: Mitica Sandra LOnardo in Mastella: “Conte a me non ha chiesto nulla, non ha offerto nulla. E non avrà nulla. E allora perch… -