San Martino Valle Caudina, piange Giuseppe Noviello: il cordoglio del sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti

San Martino Valle Caudina (Av) – "Purtroppo il Covid-19 ci ha privato di un nostro concittadino, Giuseppe Noviello. Uomo operoso, dedito al lavoro e alla famiglia, persona da tutti stimata ed amata. Collaboratore scolastico a Tufara e Roccabascerana, nella sua quarantennale esperienza lavorativa si è sempre distinto per disponibilità e cortesia. Esprimiamo il più sincero cordoglio alla moglie Anna, ai figli Tiziana, Maria, Salvatore, Carmela, Veronica e a tutti i nipoti. Quando muore un uomo muore una parte del mondo. A noi il dovere di ricordarlo nei suoi momenti migliori come esempio e punto di riferimento per la famiglia e gli amici tutti. In questo momento triste rinnoviamo gli inviti alla prudenza, alla responsabilità, a comportamenti corretti."

