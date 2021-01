San Francesco di Sales, la lettera del vescovo di Avellino ai giornalisti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del vescovo di Avellino Arturo Aiello dedicata agli operatori dell’informazione nel giorno della festa di San Francesco di Sales. “Carissimi giornalisti e quanti collaborate alla redazione dei giornali, nella festa di San Francesco di Sales, vostro protettore, vi raggiungo per farvi sentire la mia vicinanza e quella della Chiesa di Avellino che indegnamente rappresento. Vicinanza che dice apprezzamento per il vostro nobile lavoro e assicurazione di preghiera e di simpatia. “Stare sul pezzo” è un’espressione del vostro gergo entrata nel linguaggio comune per dire: fermarsi su un fatto per capirlo, sviscerarlo, interpretarlo, comunicarlo senza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo ladeldiArturo Aiello dedicata agli operatori dell’informazione nel giorno della festa di Sandi. “Carissimie quanti collaborate alla redazione dei giornali, nella festa di Sandi, vostro protettore, vi raggiungo per farvi sentire la mia vicinanza e quella della Chiesa diche indegnamente rappresento. Vicinanza che dice apprezzamento per il vostro nobile lavoro e assicurazione di preghiera e di simpatia. “Stare sul pezzo” è un’espressione del vostro gergo entrata nel linguaggio comune per dire: fermarsi su un fatto per capirlo, sviscerarlo, interpretarlo, comunicarlo senza ...

“Coltiviamo sogni” è una delle iniziative del più ampio programma di attività che il Centro Antiviolenza comunale promuove per sostenere percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di empowerment.

La redazione mobile de L’Eco di Bergamo ha portato in piazza comunità, cultura, sport e solidarietà anche durante l’anno della pandemia ...

