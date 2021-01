Samuel a FQ Magazine racconta il suo “Brigatabianca” ma non solo | “I tagli alla cultura e alla sanità? L’Italia ha perso da tempo il senso del futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021), “come un gruppo di artisti che ha messo le proprie sfumature accanto alle mie, e come il foglio bianco che le ha raccolte”.dei Subsonica – la storica band di Torino di cui è frontman dal 1996 – è tornato con un disco solista sì, ma circondato da amici. Rispondono ‘presente’: Colapesce, Willie Peyote, Fulminacci e i rapper Ensi e Johnny Marsiglia. Dopo il debutto con Il codice della bellezza (2017), disco ‘in orbita’ sanremese squisitamente pop, c’è un ritorno “a suoni e tematiche più coerenti con il mio percorso con la band, che per la mia identità rimane una “piacevolissima condanna”», spiega il cantante a FQ. Tradotto: elettronica da bre, un po’ di cantautorato e denuncia sociale. Come nel caso di Veramente, scritta “dopo un pomeriggio in barca con una ...