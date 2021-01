Russia, su TikTok i giovani fomentano la protesta per Navalny. E la sua inchiesta sul ‘palazzo segreto’ di Putin spopola su YouTube (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo gli Usa anche in Russia il social network cinese TikTok si sta trasformando da canale di intrattenimento a mezzo per veicolare messaggi politici. A galvanizzare i giovanissimi utenti russi del social è stato il rientro in patria del politico Alexej Navalny, scampato a un tentativo di avvelenamento la scorsa estate, rientrato da pochi giorni in Russia e subito arrestato. I teenager russi stanno pubblicando in massa dei brevi video per testimoniare il loro sostegno all’oppositore e chiamare a partecipare alla manifestazione per chiedere il suo rilascio. E le autorità russe hanno immediatamente reagito minacciando di pesanti sanzioni TikTok e altri social, ma anche chiunque inciti a partecipare alle proteste in programma che sarebbero mirate a “destabilizzare la situazione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo gli Usa anche inil social network cinesesi sta trasformando da canale di intrattenimento a mezzo per veicolare messaggi politici. A galvanizzare issimi utenti russi del social è stato il rientro in patria del politico Alexej, scampato a un tentativo di avvelenamento la scorsa estate, rientrato da pochi giorni ine subito arrestato. I teenager russi stanno pubblicando in massa dei brevi video per testimoniare il loro sostegno all’oppositore e chiamare a partecipare alla manifestazione per chiedere il suo rilascio. E le autorità russe hanno immediatamente reagito minacciando di pesanti sanzionie altri social, ma anche chiunque inciti a partecipare alle proteste in programma che sarebbero mirate a “destabilizzare la situazione in ...

Scatta la caccia alle streghe contro i sostenitori dell'oppositore russo Alexei Navalny: vietate le manifestazioni di sabato 23 gennaio previste in 65 fra città e cittadine russe View on euronews ...

È lotta fra Putin e Naval’nyj, il ‘Nelson Mandela’ russo

Sergej Erofeev, sociologo russo, vuole presentare la sua candidatura per il Nobel. Manifestazioni a favore dell’attivista blogger. Le autorità cercano di impedire le proteste. Il film sul ...

Scatta la caccia alle streghe contro i sostenitori dell'oppositore russo Alexei Navalny: vietate le manifestazioni di sabato 23 gennaio previste in 65 fra città e cittadine russe View on euronews ...Sergej Erofeev, sociologo russo, vuole presentare la sua candidatura per il Nobel. Manifestazioni a favore dell’attivista blogger. Le autorità cercano di impedire le proteste. Il film sul ...