Rovato (Brescia) – Schianto frontale in paese: veicoli distrutti conducenti feriti (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’incidente venerdì mattina a Rovato: due le vetture coinvolte e due i feriti medicati o trasferiti in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente stradale di venerdì mattina in Via Caduti del Lavoro a Rovato, all’incrocio con Via Patrioti, zona residenziale non lontano dal cimitero. Sono Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’incidente venerdì mattina a: due le vetture coinvolte e due imedicati o trasin ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente stradale di venerdì mattina in Via Caduti del Lavoro a, all’incrocio con Via Patrioti, zona residenziale non lontano dal cimitero. Sono

MoliPietro : Rovato (Brescia) – Schianto frontale in paese: veicoli distrutti conducenti feriti - TrafficoA : A4 - Ospitaletto-Rovato - Colonnine/Telefoni SOS guasti A4 Milano-Brescia SOS inattivo tra Ospitaletto e Rovato per un guasto a... - TrafficoA : A4 - Ospitaletto-Rovato - Scorta Veicoli A4 Milano-Brescia Scorta veicoli tra Ospitaletto e Rovato per Materiali dispersi - TrafficoA : A4 - Ospitaletto-Rovato - Colonnine/Telefoni SOS guasti A4 Milano-Brescia SOS inattivo tra Ospitaletto e Rovato per un guasto a... - TrafficoA : A4 - Rovato-Palazzolo - Scorta Veicoli A4 Milano-Brescia Scorta veicoli tra Rovato e Palazzolo per Materiali dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Rovato Brescia Violenta lite in azienda tra colleghi: un ferito portato in ospedale BresciaToday Per la prima volta il servizio civile ha una quota destinata ai ragazzi disabili

Sono in totale 73 le posizioni riservate per volontari e volontarie con disabilità. 51 sono in Lombardia: "Garantiamo le medesime possibilità di accesso degli altri ragazzi" ...

Coronavirus: a Brescia 436 casi e 11 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.234 i positivi e 55 i morti in Lombardia: in provincia di Brescia 436 casi e 11 decessi. Contagi in aumento del 3,4% sui sette giorni precedenti ...

Sono in totale 73 le posizioni riservate per volontari e volontarie con disabilità. 51 sono in Lombardia: "Garantiamo le medesime possibilità di accesso degli altri ragazzi" ...Sono 2.234 i positivi e 55 i morti in Lombardia: in provincia di Brescia 436 casi e 11 decessi. Contagi in aumento del 3,4% sui sette giorni precedenti ...