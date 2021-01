Rosalinda Cannavò in lacrime dopo la telefonata della sorella al GF Vip | una vera doccia fredda

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Colpo di scena nella Casa del GF Vip con ladi Francesca,di. In vista del nuovo allungamento del reality, che finirà a fine mese come comunicato da Alfonso Signorini in diretta, ai vipponi è stata data la possibilità di ricevere unada parte dei loro affetti più cari. E a chiamareè stata la sua famiglia, in particolare i genitori e laFrancesca che la supportano a distanza sin dall’iniziosua avventura nella Casa. Ma in questa occasione l’attrice non ha ricevuto solo saluti affettuosi e sostegno: laha avuto infatti l’ingrato compito di comunicarle la decisione presa dal fidanzato. Giuliano Condorelli, che abbiamo visto anche al reality in passato, ha ...