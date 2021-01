Roma, ufficiale: sconfitta 3 - 0 a tavolino con lo Spezia in Coppa Italia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma - Adesso è ufficiale, la Roma ha perso a tavolino la sua seconda partita della stagione . Dopo il grave errore nella prima giornata di campionato, quando Diawara non era stato inserito nella ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021)- Adesso è, laha perso ala sua seconda partita della stagione . Dopo il grave errore nella prima giornata di campionato, quando Diawara non era stato inserito nella ...

Romanistadayo : RT @aleaus81: Ufficiale: la Roma perde a tavolino 3-0 la gara di Coppa Italia con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più ris… - sportli26181512 : #Roma, ufficiale: sconfitta 3-0 a tavolino con lo Spezia in Coppa Italia: Il Giudice Sportivo ha deciso di non omol… - Fasquiz_ : RT @aleaus81: Ufficiale: la Roma perde a tavolino 3-0 la gara di Coppa Italia con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più ris… - GurzoBahri : RT @aleaus81: Ufficiale: la Roma perde a tavolino 3-0 la gara di Coppa Italia con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più ris… - CorkScrew12 : RT @aleaus81: Ufficiale: la Roma perde a tavolino 3-0 la gara di Coppa Italia con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficiale Roma, ufficiale: sconfitta 3-0 a tavolino con lo Spezia in Coppa Italia Corriere dello Sport Il caso Cesa sulla crisi

CENTRODESTRA AL COLLE: GOVERNO FINITO. DI MAIO CHIUDE AL LEADER DELL’UDC di Chiara Scalise ROMA. L’inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l’Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del parti ...

Bersaglieri a caccia del terzo successo consecutivo

[RUGBY TOP10] Non sarà un match semplice a Viadana, squadra giallonera che nel 2021 non è ancora scesa in campo per colpa del Covid-19, tutti negativi invece in casa FemiCz Rovigo con zero casi da set ...

CENTRODESTRA AL COLLE: GOVERNO FINITO. DI MAIO CHIUDE AL LEADER DELL’UDC di Chiara Scalise ROMA. L’inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l’Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del parti ...[RUGBY TOP10] Non sarà un match semplice a Viadana, squadra giallonera che nel 2021 non è ancora scesa in campo per colpa del Covid-19, tutti negativi invece in casa FemiCz Rovigo con zero casi da set ...