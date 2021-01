Roma | ufficiale la sconfitta a tavolino | la decisione del giudice sportivo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha determinato ladellacon lo Spezia, per la seconda volta i giallorossi cadono in questo modo In pochi mesi laha incassato due 0-3 a. Un caso davvero atipico per una squadra di serie A. Il, come ampiamente prevedibile, non ha omologato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ArturoDb72 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Roma-Spezia 0-3 a tavolino ?? - tom_caramel : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Roma-Spezia 0-3 a tavolino ?? - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il Giudice Sportivo stabilisce lo 0-3 a tavolino per #RomaSpezia - CalcioFinanza : Ufficiale, il Giudice Sportivo stabilisce lo 0-3 a tavolino per #RomaSpezia - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Roma-Spezia 0-3 a tavolino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficiale

Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Edin Dzeko domani non prenderà parte alla gara tra Roma e Spezia ufficialmente per una contusione, ma i rapporti tra il capitano giallorosso e Paulo Fonseca sono ormai ai ...[RUGBY TOP10] Non sarà un match semplice a Viadana, squadra giallonera che nel 2021 non è ancora scesa in campo per colpa del Covid-19, tutti negativi invece in casa FemiCz Rovigo con zero casi da set ...