Roma | ufficiale la sconfitta a tavolino contro lo Spezia in Coppa Italia

DiMarzio : #CoppaItalia, #RomaSpezia è ufficiale: 0-3 a tavolino - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Roma-Spezia 0-3 a tavolino ?? - RedazioneFM : Ufficiale, #RomaSpezia 0-3 a tavolino - sportli26181512 : Milan-Inter, sfida al vertice. Roma, ufficiale lo 0-3 VIDEO: Le due milanesi si contendono il titolo di campione d'… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA - La decisione della #Roma per la convocazione di #Mkhitaryan ? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficiale

La eSerie A è stata progettata come un torneo che mette in contatto i professionisti dell’eSport e i migliori giocatori amatoriali. La struttura è molto tradizionale, con un girone all’italiana con an ...Fra i calciatori espulsi, il portiere dei giallorossi, Pau Lopez, è stato qualificato per una giornata, 'per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione d ...