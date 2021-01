Roma-Spezia, Italiano avverte i suoi: “Sarà tutta un’altra storia, la mia sui giallorossi. Saponara…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Sarà tutta un'altra storia".Parola di Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida-bis contro la Roma, si è espresso sul momento della compagine ligure, reduce proprio dalla vittoria conquistata in Coppa Italia ai danni degli uomini di Paulo Fonseca."Siamo contenti di aver superato il turno e di avere ottenuto il risultato con tanti giocatori che avevano bisogno di scendere in campo e di mettere minuti delle gambe, ma dobbiamo archiviare e pensare alla partita di domani, che Sarà tutta un'altra storia: dobbiamo cercare di fare punti importanti per la classifica contro una squadra che avrà il dente avvelenato", sono state le sue parole.Roma - "Non so quello che ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) "un'altra".Parola di Vincenzo. Il tecnico dello, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida-bis contro la, si è espresso sul momento della compagine ligure, reduce proprio dalla vittoria conquistata in Coppa Italia ai danni degli uomini di Paulo Fonseca."Siamo contenti di aver superato il turno e di avere ottenuto il risultato con tanti giocatori che avevano bisogno di scendere in campo e di mettere minuti delle gambe, ma dobbiamo archiviare e pensare alla partita di domani, cheun'altra: dobbiamo cercare di fare punti importanti per la classifica contro una squadra che avrà il dente avvelenato", sono state le sue parole.- "Non so quello che ...

