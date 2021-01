Roma Spezia, i convocati di Italiano: torna Nzola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista di Roma-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani dell’Olimpico contro la Roma. L’allenatore dei liguri può sorridere per il ritorno di Nzola. Portieri: 1 Zoet, 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel. Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 19 Terzi, 20 Bastoni, 22 Chabot, 28 Erlic, 34 Ismajli, 39 Dell’orco, 69 Vignali. Centrocampisti: 4 Acampora, 8 Ricci, 10 Agoume, 23 Saponara, 24 Estevez, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola, 88 Leo Sena. Attaccanti: 9 Galabinov, 11 Gyasi, 17 Farias, 18 Nzola, 31 Verde, 80 Agudelo, 91 Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzoha diramato la lista deiin vista diVincenzo, allenatore dello, ha reso nota la lista deiin vista della partita di domani dell’Olimpico contro la. L’allenatore dei liguri può sorridere per il ritorno di. Portieri: 1 Zoet, 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel. Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 19 Terzi, 20 Bastoni, 22 Chabot, 28 Erlic, 34 Ismajli, 39 Dell’orco, 69 Vignali. Centrocampisti: 4 Acampora, 8 Ricci, 10 Agoume, 23 Saponara, 24 Estevez, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola, 88 Leo Sena. Attaccanti: 9 Galabinov, 11 Gyasi, 17 Farias, 18, 31 Verde, 80 Agudelo, 91 Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

