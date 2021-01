Roma-Spezia (23 gennaio ore 15.00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Roma ritrova lo Spezia subito dopo averlo affrontato in coppa Italia nella rocambolesca sconfitta ai supplementari nella quale ci sono state due espulsione e una sostituzione in più di quelle consentite dal regolamento e nella quarta gara consecutiva all’Olimpico i giallorossi devono anche reagire al 3-0 incassato dalla Lazio nel derby che ora rischia InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laritrova losubito dopo averlo affrontato in coppa Italia nella rocambolesca sconfitta ai supplementari nella quale ci sono state due espulsione e una sostituzione in più di quelle consentite dal regolamento e nella quarta gara consecutiva all’Olimpico i giallorossi devono anche reagire al 3-0 incassato dalla Lazio nel derby che ora rischia InfoBetting: Scommesse Sportive e

CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - nonon1906 : RT @cortomuso: Calciatori Roma dopo aver perso 4-2 con le riserve dello Spezia con pallonetto di Saponara / calciatori Roma quando cacciano… - Fantatweet2 : -#Dzeko: La situazione Roma è in fiamme, discussioni interne e confusione stanno minando la serenità del gruppo che… -