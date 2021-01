Roma, paura in strada nel rione Prati: cabina elettrica avvolta dalle fiamme, strada chiusa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Incendio pochi minuti fa nel rione Prati dove una cabina elettrica è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati e i Vigili del Fuoco con quest’ultimi al lavoro per domare l’incendio. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa tra viale Giulio Cesare a via degli Scipioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Incendio pochi minuti fa neldove unaè stata. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppoe i Vigili del Fuoco con quest’ultimi al lavoro per domare l’incendio. Per consentire le operazioni di soccorso laè statatra viale Giulio Cesare a via degli Scipioni. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, paura in strada nel rione Prati: cabina elettrica avvolta dalle fiamme, strada chiusa

Siete pronti per un’altra giornata di fantacalcio? Dopo la parentesi di Coppa Italia e Supercoppa si riparte col campionato: la 19a giornata inizia stasera con l’anticipo tra Benevento ...

L'amore negato tra Andrea e la 16enne Anna: "Abusata dalla famiglia perché ama un italiano"

Andrea e Anna (nomi di fantasia) sono una giovane coppia, lui 21 lei 16 anni, della provincia di Brescia. Dopo alcuni mesi di relazione i due decidono di rendere pubblico il loro fidanzamento.

