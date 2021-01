Roma Music Festival | il 6 febbraio al via le prime audizioni

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Laa non si ferma. Laa non si deve fermare. Il, talent ideato dal produttore Andrea Montemurro con la direzione artistica del maestro Mario Zannini Quirini , è pronto ...

La musica non si ferma. La musica non si deve fermare. Il Roma Music Festival, talent ideato dal produttore Andrea Montemurro con la direzione artistica del maestro Mario Zannini Quirini, ...Questa sera (in streaming, dal Teatro della Regina di Cattolica) va in scena lo spettacolo “Shadows. Omaggio a Chet Baker” ...