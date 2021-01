Roma, mappa contagi: zona rossa dalla Garbatella al centro storico, zona "viola" fuori Gra (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Lazio in "Fascia arancione", secondo gli indici stabiliti dal ministero. E anche la piantina della Capitale cambia colore. Con i numeri del contagio in lento, ma costante aumento, i... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Lazio in "Fascia arancione", secondo gli indici stabiliti dal ministero. E anche la piantina della Capitale cambia colore. Con i numeri delo in lento, ma costante aumento, i...

alias16g : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… - Beatric79497880 : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… - flamulamaria : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… - doglmanuela : RT @francofontana43: Quello che non t’aspetti. Scuola, a Roma record di abbandoni: via un alunno su tre. La mappa dei casi positivi. L’alla… - CorriereCitta : #Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Torre Angela e Borghesiana le zone più colpite -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mappa Roma, mappa contagi: zona rossa dalla Garbatella al Centro Storico, fuori Gra la zona viola Il Messaggero Bergamo rossa? Secondo i dati no: la mappa delle province ''ricolorate'' elaborata dal dr.Spada

Il dr. Paolo Spada, medico dell'ospedale Humanitas di Milano, ha elaborato una mappa dell'Italia se le zone fossero decise a livello provinciale, e non regionale.

Colori regioni, oggi cambiano le zone? Lazio, Veneto, Lombardia e Sicilia: ecco la possibile nuova mappa

Dovrebbe restare in zona rossa invece la Sicilia. Il Lazio, con un indice RT inferiore a 1, dovrebbe passare da zona arancione a gialla. La Lombardia dovrebbe restare ancora ferma in attesa che il Tar ...

Il dr. Paolo Spada, medico dell'ospedale Humanitas di Milano, ha elaborato una mappa dell'Italia se le zone fossero decise a livello provinciale, e non regionale.Dovrebbe restare in zona rossa invece la Sicilia. Il Lazio, con un indice RT inferiore a 1, dovrebbe passare da zona arancione a gialla. La Lombardia dovrebbe restare ancora ferma in attesa che il Tar ...