Roma, le aree verdi diventano nascondiglio per l'eroina: il blitz dei Carabinieri (Di venerdì 22 gennaio 2021) In zona San Basilio e Colle Prenestino le aree verdi ai margini delle strade vengono utilizzate dai pusher come base dello spaccio e nascondiglio della droga. È quanto scoperto dai Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno arrestato 4 persone con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Roma, raffica di spari contro la porta di casa: ecco chi sono i responsabili e perché volevano spaventare la donna In via Morrovalle a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno notato un 40enne e un 22enne, entrambi cittadini Romani con precedenti, parlare in strada e, poco dopo, spostarsi tra la vegetazione ai margini della carreggiata, nascondendo alcuni involucri.

