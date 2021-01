Roma, la piazza di spaccio a Tor Bella Monaca nel mirino della polizia: 4 arresti in poche ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti nella nota 'piazza' di spaccio di Via dell'Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca,... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione dei reati inerenti allodi sostanze stupefacenti nella nota '' didi Via dell'Archeologia, nel quartiere Tor,...

repubblica : Roma, morto clochard a Piazza San Pietro: è il decimo decesso in 3 mesi - nicolet67326702 : RT @byoblu: #IOAPRO SCENDE IN PIAZZA Il movimento spontaneo #IOAPRO porta in piazza la protesta contro le chiusure stabilite nei dpcm. Ap… - MarcoCapoccetti : Tutti i sabati mattina lezione di kung fu ai giardini di piazza Vittorio #Roma #kungfu #kungfukids… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, la piazza di spaccio a Tor Bella Monaca nel mirino della polizia: 4 arresti in poche ore - Hibbing59 : RT @byoblu: #IOAPRO SCENDE IN PIAZZA Il movimento spontaneo #IOAPRO porta in piazza la protesta contro le chiusure stabilite nei dpcm. Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma piazza Roma, la piazza di spaccio? Ora i clan la danno in affitto per 2500 euro a settimana Leggo.it Roma. Ditirambo, ordina il tuo pranzo e cena a casa per questo weekend

Oltre vent’anni di esperienza e la voglia, immutata, di far bene. Tutto questo è Ditirambo, locale in piazza della Cancelleria, a due passi da Campo dei Fiori, nato dalla passione per il buon bere e i ...

Roma, arriva la colazione a casa grazie a Cus Cus

“LA SFORNIAMO ALLE 10:00”: ARRIVA LA COLAZIONE DI CUS CUS Il sabato mattina ha un nuovo sapore con la brioche col tuppo appena sfornata della chef Simona Iacono Proseguono le novità di Cus Cus, il loc ...

Oltre vent’anni di esperienza e la voglia, immutata, di far bene. Tutto questo è Ditirambo, locale in piazza della Cancelleria, a due passi da Campo dei Fiori, nato dalla passione per il buon bere e i ...“LA SFORNIAMO ALLE 10:00”: ARRIVA LA COLAZIONE DI CUS CUS Il sabato mattina ha un nuovo sapore con la brioche col tuppo appena sfornata della chef Simona Iacono Proseguono le novità di Cus Cus, il loc ...