Roma: la città delle 'persone invisibili', il progetto 'Akkittete' per aiutare i 7mila senza fissa dimora

Nella città di Roma risultano essere circa 7mila i Romani senza fissa dimora, una città fatta di persone invisibili. E il loro numero rischia di aumentare a causa della crisi innescata dalla pandemia. "Nell'ultimo periodo sono aumentati. Chi sopravviveva con lavori precari, a marzo scorso, con il lockdown è finito in mezzo alla strada", spiega Davide Conte, di Arci Pianeta Sonoro, la realtà che ha dato vita al progetto 'Akkittete' coordinando decine di associazioni territoriali, e che raccoglie e distribuisce generi alimentari, vestiti e beni di prima necessità a chi vive sul marciapiede. Siamo stati in giro per una notte con lui e Andrea, un altro volontario, per vedere in che modo decine di persone stanno affrontando non solo la ...

